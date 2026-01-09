Van'da 20 yıl 9 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
Van'da hırsızlık suçundan 20 yıl 9 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis ekiplerinin yaptığı 137 saatlik kamera kaydı incelemesi sonucunda yakalandı.
VAN'da hırsızlık suçundan kesinleşmiş 20 yıl 9 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü, polisin 137 saatlik kamera kaydı incelemesi ve saha çalışmaları sonucunda yakalandı.
Van Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık suçundan kesinleşmiş 20 yıl 9 ay hapis cezası bulunan firari hükümlünün yurt dışına kaçmak amacıyla Van'ın İpekyolu ilçesine gelerek saklandığı belirledi. 137 saatlik güvenlik kamerası kaydını izleyen ve saha çalışmalarında bulunan polis ekipleri, firari hükümlünün saklandığı adresi belirledi. Bunun üzerine adrese operasyon yapan polis, firari hükümlüyü yakaladı. Hükümlü, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.