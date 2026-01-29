Haberler

Hırsızlık Suçundan Aranan Firari Hükümlü Yakalandı

Hırsızlık Suçundan Aranan Firari Hükümlü Yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hakkında 11 yıl 5 ay hapis cezası ile aranan Fatma E., Esenyurt'ta saklandığı evde polis tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.

HIRSIZLIK suçundan hakkında 11 yıl 5 ay hapis cezası ile aranan firari hükümlü Fatma E., Esenyurt'ta saklandığı evde yakalandı. Fatma E., polis merkezindeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü, Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından firari hükümlüleri yakalamak için yapılan operasyonlarda 8 yıldır aranan Fatma E.'nin Esenyurt'ta saklandığı belirlendi. Yapılan fiziki ve teknik takibin ardından saklandığı ev belirlenen Fatma E., önceki gece düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Fatma E.'nin 27 Aralık 2028 tarihinden itibaren hakkında hırsızlık suçlarından verilen 11 yıl 5 ay hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Şüphelinin ayrıca 3 ayrı dosyadan UYAP aramasının da bulunduğu öğrenildi. Polis merkezinde işlemleri yapılan Fatma E., işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Kara kış geri geliyor! Meteoroloji'den 20 ile sarı kodlu uyarı

20 il için sarı kodlu uyarı! İstanbul'da kar için tarih verildi
Mazlum Abdi'nin suikast korkusu: Kandil beni öldürüp suçu Türkiye'ye atabilir

Suikast korkusu sardı: Kandil beni öldürüp suçu Türkiye'ye atabilir
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Güllü'nün kızını yakacak itiraf! İşte Tuğyan'ın eski nişanlısının ifadesi

Güllü'nün kızını yakacak itiraf! İşte eski nişanlının ifadesi
Kiralardaki sert yükseliş yeni piyasa yarattı! Artık ev değil adres tutuluyor

Kimsenin aklına gelmezdi! Artık ev değil adres kiralanıyor
Kurtları en iyi anlatan video! Köpekten geriye bu kaldı

Görüntü soğuğuyla meşhur ilimizden! Köpekten geriye bu kaldı
Görüntü Türkiye'nin yanı başından! Teröristleri böyle etkisiz hale getirdiler

Film sahnesi değil gerçek! Görüntü Türkiye'nin yanı başında çekildi
Güllü'nün kızını yakacak itiraf! İşte Tuğyan'ın eski nişanlısının ifadesi

Güllü'nün kızını yakacak itiraf! İşte eski nişanlının ifadesi
AK Partili Özcan'dan emeklileri çıldırtacak sözler: Sizin yüzünüzden...

AK Partili vekilden emeklileri çıldırtacak sözler: Sizin yüzünüzden...
Arda Güler tarihi maçta oyundan alınınca çıldırdı

Onu daha önce böyle görmediniz! Tarihi maçta oyundan alınınca çıldırdı