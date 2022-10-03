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Hırsızlık suçundan aranan şüpheli İzmit'te yakalandı

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Hırsızlık suçundan aranan şüpheli İzmit'te yakalandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde hırsızlık ve mala zarar verme suçlarından arandığı gerekçesiyle yakalanan zanlı tutuklandı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde hırsızlık ve mala zarar verme suçlarından arandığı gerekçesiyle yakalanan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, hırsızlık ve mala zarar verme suçlarından aranan İ.C, 1 Ekim'de mahalle bekçileri tarafından yakalandı.

İşlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen zanlı tutuklandı.

Kaynak: AA / Şahin Oktay - Güncel

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