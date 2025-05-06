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Hırsızlık Suçundan Aranan Şahıs İzmir'de Yakalandı

Hırsızlık Suçundan Aranan Şahıs İzmir'de Yakalandı
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İzmir'de motosikletli polis ekiplerinin yaptığı denetimde, hırsızlık suçundan 21 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası ile aranan A.D. yakalandı ve tutuklandı.

İZMİR'de, motosikletli polis ekiplerince yapılan kontrollerde 'hırsızlık' suçundan hakkında 21 yıl 10 ay 15 gün kesilmiş hapis cezası ile aranan A.D. yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timler Amirliği ekipleri, aranan şüphelilere yönelik dün çalışma yaptı. Denetimde şüphe üzerine durdurulan A.D.'nin hırsızlık suçundan hakkında 21 yıl 10 ay 15 gün kesilmiş hapis cezasıyla arandığı belirlendi. A.D., gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.D., tutuklandı.

Haber: Kadir ÖZEN / İZMİR, DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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