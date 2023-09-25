Hırsızlık suçundan aranan şahıs araçta yakalandı

Aksaray'da hırsızlık suçundan aranan ve 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Hasan Irmak, araçta uyurken polis tarafından yakalandı.

AKSARAY'da hırsızlık suçundan hakkında 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Hasan Irmak (41), araçta uyurken yakalandı.

Aksaray Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, bugün saat 08.00 sıralarında Ereğlikapı Mahallesi'nde devriye görevi yaparken park halindeki otomobilde bir kişinin hareketsiz olduğunu fark etti. Araca yaklaşan polis, içindeki kişinin hırsızlık suçundan hakkında 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Hasan Irmak olduğunu anlayınca otomobilin camına elini vurup, onu uyandırdı. Polisi karşısında görünce şaşıran Irmak, gözaltına alındı. Hırsızlıktan 10 suç kaydı bulunan Irmak, emniyete götürüldü.