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Hırsızlık suçundan aranan kişi yakalandı

Hırsızlık suçundan aranan kişi yakalandı

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Hatay'da hırsızlık suçundan 20 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olan İ.D., polis ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.

Hatay'da "hırsızlık" suçundan 20 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu için aranan kişi yakalanıp cezaevine gönderildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık suçundan 20 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.D'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Bu kapsamda, Antakya ilçesi Akasya Mahallesi'ndeki bir adreste olduğu tespit edilen hükümlü, operasyonla yakalandı.

İ.D. işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

Kaynak: AA / Lale Köklü Karagöz - Güncel

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