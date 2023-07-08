Hırsızlık suçundan aranan kişi yakalandı
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Hatay'da hırsızlık suçundan 20 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olan İ.D., polis ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.
Hatay'da "hırsızlık" suçundan 20 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu için aranan kişi yakalanıp cezaevine gönderildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık suçundan 20 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.D'nin yakalanması için çalışma başlattı.
Bu kapsamda, Antakya ilçesi Akasya Mahallesi'ndeki bir adreste olduğu tespit edilen hükümlü, operasyonla yakalandı.
İ.D. işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.
Kaynak: AA / Lale Köklü Karagöz - Güncel