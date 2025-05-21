Hırsızlık Suçundan Aranan Kadın Yakalandı

Hırsızlık Suçundan Aranan Kadın Yakalandı
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Aydın'ın Kuyucak ilçesinde 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.B. adlı kadın, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. 8 ayrı hırsızlık suçu nedeniyle aranan G.B., adliyeye sevk edilerek tutuklandı.

AYDIN'ın Kuyucak ilçesinde 8 ayrı 'hırsızlık' suçundan hakkında 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.B. (45) adlı kadın, jandarma ekiplerince yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı JASAT timleri ile Kuyucak İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda Aydın, İzmir, Muğla, Denizli ve Manisa'da 8 ayrı 'hırsızlık' suçundan hakkında 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari G.B.'nin adresini belirleyen ekipler, operasyon düzenledi. Operasyonda G.B. gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen G.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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