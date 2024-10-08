Hırsızlık Suçundan Aranan Kadın Yakalandı
Kayseri'de, hakkında 25 yıl 3 ay hapis cezası bulunan Y.Ç. isimli kadın, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
KAYSERİ'de, 'hırsızlık' suçundan hakkında kesinleşmiş 25 yıl 3 ay hapis cezası bulunan Y.Ç. (21) isimli kadın, polis tarafından yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'hırsızlık' suçundan hakkında kesinleşmiş 25 yıl 3 ay hapis cezası bulunan Y.Ç. isimli kadının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda kadın hükümlü, adresine düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan Y.Ç., polis merkezine götürüldü.