İzmir'de kılık değiştiren firari hükümlü hurda aracın bagajında yakalandı

Güncelleme:
İzmir'in Karabağlar ilçesinde 31 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.O., saklandığı hurda aracın bagajında yakalanarak cezaevine teslim edildi.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, hırsızlık suçundan 31 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan ve sürekli kılık değiştirdiği belirlenen hükümlü, saklandığı hurda aracın bagajında yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, aranan kişilere yönelik yaptıkları çalışmalarda, yakalanmamak için sürekli kılık ve yer değiştirdiği belirlenen D.O.'nun (43) İzmir dışına çıkacağı bilgisi üzerine harekete geçti.

Polis ekiplerince bir süre takip edilen D.O, saklandığı hurda aracın bagajında yakalandı.

D.O'nun, Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP) sorgulamasında, 5 ayrı hırsızlık suçundan 31 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı.

Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

