Hırsızlık Suçundan Aranan Genç Cezaevine Gönderildi
Aydın'da 47 yıl 9 ay 12 gün hapis cezası ile aranan 18 yaşındaki Eşref Çeşmekuran, polis tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi. Annesinin cezaevine gönderirken ağabeylerine selam söylemesi dikkat çekti.
AYDIN'da hırsızlık suçundan 47 yıl 9 ay 12 gün hapis cezası ile aranan 18 yaşındaki Eşref Çeşmekuran, polis tarafından yakalanıp cezaevine gönderildi. Hükümlünün annesinin oğlunu cezaevine gönderirken, "Doğruca ağabeylerinin yanına. Ağabeylerine selam söyle" demesi dikkat çekti.
Aydın'ın Efeler ilçesinde çok sayıda hırsızlık olayına karışan ve toplam 47 yıl 9 ay 12 gün hapis cezasıyla aranan Eşref Çeşmekuran, akşam saatlerinde yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğince saat 17.00'de düzenlenen operasyonla yakalanan Çeşmekuran, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Öte yandan hükümlünün annesi, oğlunu cezaevine gönderirken, "Doğruca ağabeylerinin yanına. Ağabeylerine selam söyle" dedi.