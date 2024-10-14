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Hırsızlık Suçundan Aranan Firari Tramvayda Yakalandı

Hırsızlık Suçundan Aranan Firari Tramvayda Yakalandı
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Kayseri'de, 'hırsızlık' suçundan 9 yıl 5 ay 10 gün hapis cezası olan firari M.E.U., tramvayda yapılan polis uygulamasında yakalandı. Üst aramasında uyuşturucu madde ele geçirildi.

KAYSERİ'de, 'hırsızlık' suçundan hakkında kesinleşmiş 9 yıl 5 ay 10 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü M.E.U. (20), polis tarafından tramvayda yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekiplerince kentteki tramvay araçlarında uygulama yapıldı. Yapılan kontrollerde, 'hırsızlık' suçundan hakkında kesinleşmiş 9 yıl 5 ay 10 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü M.E.U. yakalandı. Şüphelinin üst aramasında 3.05 gram uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan M.E.U., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Uyuşturucu Hırsızlık Güvenlik Kayseri 3-sayfa Güncel Polis Hukuk Suç

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