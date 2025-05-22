Hırsızlık Suçundan Aranan Firari Hükümlü Yakalandı

AYDIN'ın Efeler ilçesinde, 'hırsızlık' suçundan hakkında kesinleşmiş 87 yıl hapis cezası ile aranan ve 206 suç kaydı bulunan firari hükümlü K.E., polis tarafından yakalandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Bu kapsamda hırsızlık suçundan 87 yıl hapis cezası ile aranan ve 206 suç kaydı bulunan K.E.'nin şehirde olduğunu belirlendi. K.E., saklandığı eve düzenlenen operasyonla yakalandı. K.E.'nin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.