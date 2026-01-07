Haberler

Kılık değiştirip ilçe ilçe kaçtı, hurda aracın bagajında yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'de hakkında 5 ayrı hırsızlık suçundan toplam 31 yıl hapis cezası bulunan D.O. (43), sürekli kılık değiştirerek saklandığı hurda aracın bagajında yakalandı ve tutuklandı.

İZMİR'de yakalanmamak için sürekli kılık değiştirip, ilçe ilçe gezen firari hükümlü D.O. (43), saklandığı hurda aracın bagajında yakalandı.

İzmir'de hakkında 5 ayrı 'Hırsızlık' suçundan hakkında toplam 31 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve yakalanmamak için sürekli kılık değiştirip, ilçe ilçe gezdiği belirlenen D.O.'nun Karabağlar'da olduğu tespit edildi. D.O.'nun il dışına kaçağı bilgisine ulaşan Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, harekete geçti. Ekipler, D.O.'yu saklandığı hurda bir aracın bagajında yakaladı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen D.O., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Haber: Tekin GÜRBULAK / İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Suriye ordusu, YPG ile çatışıyor! Tüm mevziler meşru hedef ilan edildi

SDG'ye silme operasyonu! Tüm mevziler meşru hedef ilan edildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Baba ve 3 oğlu sokak ortasında vuruldu! Durumları ağır

Kan donduran görüntü! Baba ve 3 oğlu sokak ortasında vuruldu
Fenerbahçe'nin yeni transferi şimdiden tarihe geçti

Şimdiden Fenerbahçe tarihine geçti
Galaya damga vuran anlar: Kameralara aldırış etmeden tacize devam etti

Kameralar önünde taciz skandalı
8 yıllık karısının ihanetini yıllar sonra öğrenen adam: İki kişiyle ilişkiye girmiş

8 yıllık karısının ihanetini yıllar sonra öğrenen adam
Baba ve 3 oğlu sokak ortasında vuruldu! Durumları ağır

Kan donduran görüntü! Baba ve 3 oğlu sokak ortasında vuruldu
Oğuz Aydın'ın gitmek istediği takımı duyan taraftarlar çıldıracak

Gitmek istediği takımı duyan taraftarlar çıldıracak
Burası İran değil İsrail! Binlerce Haredi Yahudisi soluğu sokakta aldı

Burası İran değil! Çağrıya uyan binlerce kişi soluğu sokakta aldı