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Hırsızlık Suçundan 9 Yıl 7 Ay Hapis Cezası Alan Tevfik Pehlivan Yakalandı

Hırsızlık Suçundan 9 Yıl 7 Ay Hapis Cezası Alan Tevfik Pehlivan Yakalandı
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Samsun'un İlkadım ilçesinde, 'Hırsızlık' suçundan 9 yıl 7 ay hapis cezası ile aranan Tevfik Pehlivan, saklandığı evde mutfak tezgahının altında yakalandı. Gözaltına alınan Pehlivan, tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

SAMSUN'un İlkadım ilçesinde 9 yıl 7 ay hapis cezası ile aranan Tevfik Pehlivan (28), saklandığı evde mutfak tezgahının altında üzeri örtü ile örtülmüş halde yakaladı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında 'Hırsızlık' suçundan 9 yıl 7 ay hapis cezası bulunan Tevfik Pehlivan'ı yakalamak için çalışma yürüttü. Pehlivan'ın İlkadım ilçesindeki bir evde saklandığı belirlendi. Harekete geçen ekipler, hükümlüyü mutfak tezgahının altında üzeri örtü ile örtülmüş halde yakaladı. Gözaltına alınan hükümlü, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklanıp, cezaevine teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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