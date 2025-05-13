Hırsızlık suçundan 30 yıl hapis cezası bulunan şahıs İzmir'de yakalandı
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, hırsızlık suçundan 30 yıl 8 ay 16 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan B.C.İ. polis ekiplerince yakalanarak tutuklandı.
İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, polis ekiplerince yapılan kontrollerde 'hırsızlık' suçundan hakkında 30 yıl 8 ay 16 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan B.C.İ (35), yakalandı.
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri aranan şüphelilere yönelik çalışma yaptı. Karşıyaka ilçesinde kontrol edilen B.C.İ.'nin, hırsızlık suçundan 30 yıl 8 ay 16 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı belirlendi. B.C.İ., gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.C.İ., tutuklandı.
Haber-Kamera: Kadir ÖZEN / İZMİR,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel