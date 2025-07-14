Hırsızlık Suçundan 29 Yıl Cezası Olan Firari Yakalandı

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Kayseri'de hırsızlık suçlarından kesinleşmiş 29 yıl 6 ay 25 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü F.T. yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında hükümlüyü cezaevine teslim etti.

Kayseri'de hakkında "hırsızlık" suçlarından 29 yıl 6 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kentte hakkında arama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda "hırsızlık" suçlarından 29 yıl 6 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.T. (38) yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Güncel
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