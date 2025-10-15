Hırsızlık Suçundan 27 Yıl Cezası Olan Firari Adana'da Yakalandı
İstanbul'da hırsızlık suçundan 27 yıl 24 gün hapis cezası ile aranan Batuhan A. Adana'da yakalandı. Hükümlü, otobüsle kente gelirken Emniyet ekipleri tarafından gözaltına alındı.
İstanbul'da "hırsızlık" suçundan 27 yıl 24 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü, polis ekiplerince Adana'da yakalandı.
Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, hakkında "hırsızlık" suçundan 27 yıl 24 gün kesinleşmiş hapis cezası olan Batuhan A'nın otobüsle kente geleceğini belirledi.
Fevzipaşa Mahallesi'ndeki Adana Merkez Otogarı'nda önlem alan ekipler, Batuhan A'yı otobüsten indiği sırada yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel