Hırsızlık Suçundan 13 Yıl Hapis Cezası Olan Hükümlü Yakalandı

Güncelleme:
Kahramanmaraş'ta, üzerinde 13 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı ve cezaevine teslim edildi.

Kahramanmaraş'ta hakkında 13 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, düzenlenen operasyonla "hırsızlık" suçundan 13 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüyü yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

