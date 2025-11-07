Hırsızlık Suçundan 13 Yıl Hapis Cezası Olan Hükümlü Yakalandı
Kahramanmaraş'ta, üzerinde 13 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı ve cezaevine teslim edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, düzenlenen operasyonla "hırsızlık" suçundan 13 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüyü yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / İzzet Mazı - Güncel