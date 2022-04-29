HIRSIZLIK SUÇUNDAN 10,5 YIL HAPİS CEZASI BULUNAN KADIN YAKALANDI - Haberler

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HIRSIZLIK SUÇUNDAN 10,5 YIL HAPİS CEZASI BULUNAN KADIN YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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SAMSUN'da 7 ayrı hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş 10,5 yıl hapis cezası bulunan Burcu Dağdelen (31), polisin takibi sonucu yakalandı.

SAMSUN'da 7 ayrı hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş 10,5 yıl hapis cezası bulunan Burcu Dağdelen (31), polisin takibi sonucu yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri, 7 ayrı hırsızlık suçundan 10,5 yıl hapis cezası bulunan Burcu Dağdelen'in İlkadım ilçesi Yaşar Doğu Mahallesi'nde olduğunu belirledi. Ekipler, Dağdelen'i sokak üzerinde yakalayıp gözaltına alındı. 4 çocuk annesi Burcu Dağdelen, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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