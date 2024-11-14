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Hırsızlık suçlarıyla 84 yıl hapis cezası bulunan M.Y. yakalandı

Hırsızlık suçlarıyla 84 yıl hapis cezası bulunan M.Y. yakalandı
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Konya'da 134 suç kaydı ve 84 yıl hapis cezası bulunan M.Y., polis tarafından yakalandı. Gözaltına alındıktan sonra basın mensuplarına 'Adaletten kaçılmaz, polisten kaçılmaz' dedi.

KONYA'da çoğu hırsızlık olmak üzere 134 suç kaydı olan ve 55 suçtan hakkında kesinleşmiş 84 yıl hapis cezası bulunan M.Y. (18), polis tarafından yakalandı. M.Y., kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, ""Adaletten kaçılmaz, polisten kaçılmaz" dedi.

Karatay ilçesi Hacıyusufmescit Mahallesi'nde, İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, çoğu hırsızlık olmak üzere 134 suç kaydı olan, 55 suçtan da hakkında 84 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Y.'yi görüp takip etti. Ekipler, M.Y.'yi yakalayıp gözaltına aldı. Ankara Sincan Açık Cezaevi'nden firari olduğu belirlenen M.Y., Konya Numune Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. M.Y., bu sırada kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, "Adaletten kaçılmaz, polisten kaçılmaz. Biz polisimizi seviyoruz. Onlara güveniyoruz" dedi. M.Y., adliyeye sevk edildi.

Haber-Kamera: Hasan DÖNMEZ/KONYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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