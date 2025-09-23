Haberler

Hırsızlık Suçlarından 27 Yıl Cezasıyla Aranan Kadın Yakalandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde hırsızlık suçlarından 27 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan kadın hükümlü E.D., saklandığı evde yakalandı. Emniyet ekipleri, firari hükümlüyü düzenledikleri baskınla yakaladı ve cezaevine teslim edeceği bildirildi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde hırsızlık suçlarından toplam 27 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan kadın hükümlü, saklandığı evde yakalandı.

Nazilli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, aranan kişilere yönelik yaptıkları çalışmalarda E.D'nin (22) ilçedeki bir evde saklandığını tespit etti.

Firari hükümlü, düzünlünün baskınla yakalandı.

Hırsızlık suçlarından toplam 27 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlünün, işlemleri sonrası cezaevine teslim edileceği bildirildi.

Kaynak: AA / Mustafa Çelik - Güncel
