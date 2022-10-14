Hırsızlık iddiasıyla yakalanan 3 zanlıdan biri tutuklandı Güncel Haberler Kırşehir'de, farklı tarihlerde hırsızlık olaylarına karıştıkları iddiasıyla yakalanan 3 şüpheliden biri tutuklandı. Kırşehir'de, farklı tarihlerde hırsızlık olaylarına karıştıkları iddiasıyla yakalanan 3 şüpheliden biri tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kent merkezinde farklı mahallelerdeki evlerden yaşanan hırsızlık olaylarının şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı. Müştekilerin ifadeleri ve çevredeki güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkan ekipler, zanlıların daha önce çok sayıda suç kaydı bulunan ve Kayseri'den Kırşehir'e geldikleri belirlenen M.Ç. (37) ve S.İ. (30) olduğunu tespit etti. Yaklaşık 35 saatlik görüntüyü inceledikten sonra şüphelilere ulaşan ekipler, M.Ç. ve S.İ'yi Kaman ilçesinde bir eve girmeye çalışırken yakaladı. Diğer operasyonda da Kırşehir'de motosiklet çaldığı öne sürülen M.A.D. gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.A.D. tutuklandı, M.Ç. ve S.İ. adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Kaynak: AA / Güncel Emniyet Müdürlüğü Kırşehir Kayseri Güncel Haberler

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