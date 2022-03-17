HIRSIZLIK İÇİN GİRDİĞİ APARTMANDAN ATLAYAN ŞÜPHELİ HAYATINI KAYBETTİ

KARŞIYAKA, İZMİR (DHA) - İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, iddiaya göre hırsızlık amacıyla girdiği bir apartmanın 2'inci katından, polise yakalanmamak için atlayan Fatih Ç., beton zemine düşüp yaşamını yitirdi.

Polise, bugün saat 15.00 sıralarında Tersane Mahallesi 1675 Sokak'ta bulunan 5 katlı bir apartmana şüpheli bir kişinin girdiği ihbarı yapıldı. İhbar üzerine, söz konusu apartmana giden polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin geldiğini fark eden şüpheli Fatih Ç., iddiaya göre, hırsızlık için girdiği 2'nci kattaki dairenin penceresinden atladı. Beton zemine düşen Fatih Ç. yerde hareketsiz şekilde kaldı. Bunun üzerine polis ekipleri, durumu 112 Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Fatih Ç.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Fatih Ç.'nin cansız bedeni, polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.