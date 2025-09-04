Haberler

Hırsızlık İçin Eve Giren Zanlı, Kadını Yaraladığı İçin Tutuklandı

Konya'nın Selçuklu ilçesinde hırsızlık yapmak amacıyla girdiği evde kadına bıçakla saldıran R.S, yakalanarak tutuklandı. Zanlının, olay sonrası kıyafetlerini değiştirip kaçmaya çalıştığı belirlendi.

Konya'nın Selçuklu ilçesinde, hırsızlık yapmak için girdiği evdeki kadını bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Feritpaşa Mahallesi'ndeki evinde 3 çocuğuyla yaşayan H.K'nin, 27 Ağustos'ta hırsızlık için balkondan giren kişi tarafından bıçakla yaralanmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Polis, kaçan şüphelinin tanınmamak için bölgedeki mezarlıkta kıyafetlerini değiştirdiğini belirledi.

Kentteki pansiyonda kaldığı tespit edilen R.S, düzenlenen operasyonla saklandığı adreste yakalandı.

Gözaltına alınan R.S'nin emniyetteki ifadesinde, hırsızlık amacıyla eve girdiğini, sesler üzerine uyanan ev sahibi kadına bıçakla saldırıp kaçtığını söylediği öğrenildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Savaş Güler - Güncel
