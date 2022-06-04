Hırsızlık için çıktığı elektrik direğinde akıma kapılıp, öldü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hırsızlık için çıktığı elektrik direğinde akıma kapılıp, öldü

Demirören Haber Ajansı - Anıl Atar - Güncel
 - Güncelleme:
Hırsızlık için çıktığı elektrik direğinde akıma kapılıp, öldü

ADANA'da çıktığı elektrik direğinde akıma kapılan Şehmuz Güven (26), yaşamını yitirdi.

ADANA'da çıktığı elektrik direğinde akıma kapılan Şehmuz Güven (26), yaşamını yitirdi. Direği demir kablo çalmak için çıktığı öne sürülen Şehmuz Güven'ın hırsızlık suçundan çok sayıda kaydı oldu olduğu belirtildi.

Olay, 29 Mayıs günü saat 05.00 sıralarında Sarıçam ilçesi İncirlik Mahallesi'nde meydana geldi. Şehmuz Güven, çıktığı yol kenarındaki elektrik direğinde akıma kapılıp metrelerce yükseklikten düştü. Elektrik direğindeki patlama seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı Şehmuz Güven, kaldırıldığı Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Cebinde kerpeten bulunan demir kabloları çalmak için elektrik direğine çıktığı iddia edilen Güven'in, hırsızlık suçundan çok sayıda kaydı olduğu belirtildi.

Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınan Şehmuz Güven'in cenazesi, yakınları tarafından alınarak toprağa verildi.


Demirören Haber Ajansı / Anıl Atar - Güncel

İncirlik Sarıçam Adana Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title