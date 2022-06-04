Hırsızlık için çıktığı elektrik direğinde akıma kapılıp, öldü - Haberler

Hırsızlık için çıktığı elektrik direğinde akıma kapılıp, öldü ADANA'da çıktığı elektrik direğinde akıma kapılan Şehmuz Güven (26), yaşamını yitirdi. ADANA'da çıktığı elektrik direğinde akıma kapılan Şehmuz Güven (26), yaşamını yitirdi. Direği demir kablo çalmak için çıktığı öne sürülen Şehmuz Güven'ın hırsızlık suçundan çok sayıda kaydı oldu olduğu belirtildi. Olay, 29 Mayıs günü saat 05.00 sıralarında Sarıçam ilçesi İncirlik Mahallesi'nde meydana geldi. Şehmuz Güven, çıktığı yol kenarındaki elektrik direğinde akıma kapılıp metrelerce yükseklikten düştü. Elektrik direğindeki patlama seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı Şehmuz Güven, kaldırıldığı Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Cebinde kerpeten bulunan demir kabloları çalmak için elektrik direğine çıktığı iddia edilen Güven'in, hırsızlık suçundan çok sayıda kaydı olduğu belirtildi. Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınan Şehmuz Güven'in cenazesi, yakınları tarafından alınarak toprağa verildi. Demirören Haber Ajansı / Anıl Atar - Güncel İncirlik Sarıçam Adana Güncel Haberler

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