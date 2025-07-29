Hırsızlık Çetesi Çökertildi: 10 Kişi Tutuklandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, 22 hırsızlık olayına karışan 10 kişilik çete çökertildi. Gözaltına alınan 10 şüpheliden 9'u tutuklandı.

ANKARA merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda 22 farklı hırsızlık olayına karışan 10 kişilik çete çökertildi. Gözaltına alınan 10 şüpheliden 9'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, inşaat alanları, iş yerleri ve elektrik trafolarından malzeme ve kablo çalan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından Ankara merkezli Adana, Kahramanmaraş ve Gaziantep'te belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yapıldı, 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere ait 19 farklı adreste yapılan aramalarda 2 ruhsatsız av tüfeği ve 50 fişek ele geçirildi.

KEŞİF YAPMIŞLAR

Şüphelilerin hırsızlık yapacakları adreslerde önceden keşif yaptığı, tanınmamak için kar maskesi taktıkları ve yakalanmamak için kullandıkları araçların plakalarını söktükleri belirtildi. Şüphelilerin çaldıkları malzemeleri önceden anlaştıkları satıcılara teslim etmek için kent merkezinden uzak yerleri tercih ettikleri de belirlendi. 22 farklı olaya karışan çetenin toplam 21 milyon lira zarara neden oldukları tespit edildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden 9'u çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Haber: Umutcan ÖREN/ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Fenerbahçe yıldız futbolcunun sözleşmesini feshetti! İşte yeni takımı

Fenerbahçe yıldız futbolcunun sözleşmesini feshetti! İşte yeni takımı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gazze'den dönen İngiliz doktor: Derhal müdahale edilmezse açlıktan ölümler dalga dalga yayılacak

İngiliz doktor dünyaya seslendi: Müdahale edilmezse ölümler yayılacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.