Hırsızlık anı güvenlik kamerasında: Kereste çalarken ayağına düşen şüpheli pes etmedi

Sultangazi'de, 2 şüpheliden birinin çalmak istediği kerestelerin ayağının üzerine düşmesine rağmen hırsızlığa devam etmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, dün gece 03.30 sıralarında Yunus Emre Mahallesi'ndeki dükkanın önüne gelen kimliği belirsiz 2 şüpheli, istiflenmiş halde duran keresteleri çalmak istedi.

Bu sırada keresteler kayarak şüphelilerden birinin ayağının üzerine düştü.

Elindeki keresteleri bırakıp bir süre acı içinde topallayan şüpheli, biraz bekledikten sonra hırsızlığa devam etti.

Şüpheliler keresteleri alarak uzaklaştı.

Öte yandan şüphelilerin keresteleri çaldığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.