Hırsızların çevre demirlerini çaldığı babasının mezarı başında gözyaşı döktü - Haberler

ANTALYA'da Özdemir Kırdı'nın mezarını çevreleyen demirler, kimliği belirsiz kişilerce çalındı. Babasının mezarı başında gözyaşı döken Özlem Zeybek, hırsızlara tepki gösterdi, "Acımızın üzerinde tepinmeyin" dedi.

Antalya'da 7 yıl önce kaybettiği babası Özdemir Kırdı için üzeri mermer kaplı, çevresi demir çerçeveyle kapalı mezar yaptıran Özlem Zeybek, demirleri söküp mermerleri kıran hırsızlara ağlayarak tepki gösterdi. Babasının mezarının başında, "Kusura bakma baba, mezarına sahip çıkamadım" diyerek göz yaşı döken Zeybek, "Hırsızların acılarımız üzerinde tepinmesine devlet izin vermemeli" diye konuştu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ise konuyla ilgili sadece Uncalı Mezarlığı'nda değil, Kurşunlu ve Andızlı mezarlıklarında da defalarca demirlerin sökülerek çalındığını, hırsızlıkların önüne geçemediklerini aktararak, mezarlıkların yüzölçümü olarak çok büyük yerler olduğunu ve kontrol altında tutmanın zorlaştığını kaydetti.