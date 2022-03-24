Hırsızları suçüstü yakalayan kuyumcu, bekçilere teslim etti

DİYARBAKIR'da, müşteri gibi davrandıkları kuyumcu dükkanında el çabukluğuyla aldıkları alyansı telefonun batarya kısmına koyan, altın künye de alan 2 şüpheli yakalandı. Hırsızlığı fark edip, komşusunun yardımıyla şüphelilerin kaçmasına izin vermeyen kuyumcu, devriye gezen mahalle bekçilerine teslim etti. Hırsızlık anları ise iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay, 22 Mart akşamı, Yenişehir ilçesi Ofis semtinde meydana geldi. İçeride kadın müşterinin olduğu kuyumcuya giren 2 şüpheli, iş yeri sahibi Seyithan Çetin'e alyans yüzük almak istediklerini söyledi. Vitrinde yüzüklerin bulunduğu tablayı tezgaha koyan Çetin, daha sonra diğer müşterisi ile ilgilenmeye başladı. Şüphelilerden biri, el çabukluğuyla 6 bin TL değerindeki alyansı alarak, telefonun batarya kısmına koydu daha sonra da tabladan künyeyi aldı. Hırsızlığı fark eden Çetin, komşusunu çağırarak, şüphelilerden çaldıklarını istedi. Şüpheliler de ceplerini boşaltarak bir şey almadıklarını öne sürdü. Şüphelilerden biri, bu sırada cep telefonunun batarya kısmındaki alyansı yere attı. Çetin ve komşusu, hırsızlığı caddede devriye görevi yürüten mahalle bekçilerine bildirdi. Şüpheliler, gözaltına alındı. Kuyumcu dükkanında hırsızlık anları da güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

?