HIRSIZLARDAN BİRİ APARTMANA EKMEK POŞETİYLE, DİĞERİ ŞEMSİYEYLE GİRDİ

ADANA'da kapı kilitlerini kırarak veya demir şebekelerden balkonuna tırmanarak girdikleri 7 evden dizüstü bilgisayar, cep telefonu, kol saati, para ve ziynet eşyası çalan Şahin Y. (30) ile Muhammed D. (41) yakalandı. Hırsızlık için girdikleri bir apartmanda, dikkat çekmemek için şüphelilerden birinin elinde ekmek poşeti, diğerinin ise şemsiye taşıdığı kameraya yansıdı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde son bir ay içinde yaşanan hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma yaptı. Ekipler, 7 ayrı hırsızlık olayında şüphelilerin, kapı kilitlerini kırarak ya da demir şebekelerden balkonuna tırmanarak girdikleri evlerden 5 dizüstü bilgisayar, 2 cep telefonu, 20 kol saati, 20 bin lira ve yaklaşık 100 bin lira değerinde ziynet eşyası çaldıklarını belirledi. Hırsızlık olaylarının yaşandığı bölgelerdeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüphelilerin, aynı suçtan kaydı olan Şahin Y. ile Muhammed D. olduğunu tespit etti. Ekipler, adreslerine düzenlenen operasyonda şüphelileri gözaltına aldı. Şüphelilerin, Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi'nde hırsızlık için gittikleri bir apartmana girdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şüphelilerin dikkat çekmemek için apartmana ellerinde ekmek poşeti ve güvenlik kamerasına yakalanmamak için de açık şemsiyeyle girdikleri yer aldı. Emniyetteki sorgularında suçlarını kabul eden şüpheliler, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. (DHA)

Demirören Haber Ajansı / Güncel