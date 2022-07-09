Hırsızlardan biri apartmana ekmek poşetiyle, diğeri şemsiyeyle girdi

ADANA'da kapı kilitlerini kırarak veya demir şebekelerden balkonuna tırmanarak girdikleri 7 evden dizüstü bilgisayar, cep telefonu, kol saati, para ve ziynet eşyası çalan Şahin Y. (30) ile Muhammed D. (41) yakalandı. Hırsızlık için girdikleri bir apartmanda, dikkat çekmemek için şüphelilerden birinin elinde ekmek poşeti, diğerinin ise şemsiye taşıdığı kameraya yansıdı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde son bir ay içinde yaşanan hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma yaptı. Ekipler, 7 ayrı hırsızlık olayında şüphelilerin, kapı kilitlerini kırarak ya da demir şebekelerden balkonuna tırmanarak girdikleri evlerden 5 dizüstü bilgisayar, 2 cep telefonu, 20 kol saati, 20 bin lira ve yaklaşık 100 bin lira değerinde ziynet eşyası çaldıklarını belirledi.

Emniyetteki sorgularında suçlarını kabul eden şüpheliler, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.