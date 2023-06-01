Hırsızlar Yakayı Ele Verdi: Düzce'de Çok Sayıda Eşya Çalan 8 Şüpheli Yakalandı

Düzce'de elektrikli bisikletten ses sistemlerine, kesim motorlarından motosiklete kadar birçok eşya çalan 8 şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüpheliler tutuklandı.

Düzce'de elektrikli bisikletten ses sistemlerine, kesim motorlarından motosiklete kadar birçok eşya çalan 8 şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, elektrikli bisikletten ses sistemlerine, kesim motorlarından motosiklete kadar birçok eşya çalan hırsızların yakalanması için çalışma başlattı. Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda ekipler, il genelinde 6, Cumayeri ilçesinde ise 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Şahıslarla birlikte çaldıkları eşyalar da ele geçirildi. Şüpheliler, emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - DÜZCE