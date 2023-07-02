Hırsızlar polisi görünce çaldıkları motosikleti sokağa atıp kaçmak istediler

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta gündüz vakti sokak ortasında park halinde bulunan motosikleti çalan 2 kişi, polisleri görünce motosikleti sokağa atıp kaçmak istedi.

Edinilen bilgiye göre olay Onikişubat ilçesi Akçakoyunlu Mahallesinde meydana geldi. İdidaya göre, gündüz vakti sokakta park halinde bulunan motosikleti çalmak isteyen 2 kişi, motosikleti sürükleyerek götürmeye çalıştığı sırada bölgede devriye gezen polis ekiplerine yakalandı. Motosikleti sürükleyen şahısları gören polis dur ihtarında bulundu. Durmayın kaçmaya çalışan iki şüpheliden M.L. (29), adlı şahıs polis ekipleri tarafından yakalanırken, diğer zanlı ise kaçmayı başardı.

Olay yerinden kaçan sahsı yakalamak için harekete geçen polis ekipleri, yakalanan diğer şahsı ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü.