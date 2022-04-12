'Hırsızlar çaldıkları altın ve paraları evinize saklamış' diyerek dolandırmak istediler

KAZIMKARABEKİR, KARAMAN (DHA) - KARAMAN'da telefonla aradığı Hidayet Asal'a (68), kendisini yüzbaşı olarak tanıtıp, 'Yakaladığımız hırsızlar, evden çaldıkları altın ve paraları sizin evinizde sakladığını söyledi. Evinizdeki altın ve paraları incelememiz gerekiyor' diyerek dolandırmak isteyen K.G. (44) ve beraberindeki 3 kişi jandarma tarafından yakalandı.

Kazımkarabekir ilçesi Akarköy'de oturan Hidayet Asal'ı telefonla arayan kişi kendisini İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Selim Sarıoğlu olarak tanıttı. Ardından da "Karaman merkezde Cumhuriyet Mahallesi'nde bir evde hırsızlık oldu. Yakaladığımız hırsızlar, evden çaldıkları altın ve paraları sizin evinizde sakladığını söyledi. Evinizdeki altın ve paraları incelememiz gerekiyor. O yüzden göndereceğim ekip, evde arama yapacak. Evinizdeki altın ve paraları teşhis için hazırlayın" dedi.

Şüpheliler, sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Şüphelilerin otomobili ile yapılan üst aramasında cep telefonlarına el konuldu.