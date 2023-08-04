Antalya'nın Manavgat ilçesinde, tüp kamyonetinin açık camından cep telefonunun bir şüpheli tarafından çalındığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Telefon sahibinin takibi sonucu yakalanan şüpheli bıçak çekince polis tarafından etkisiz hale getirildi.

Hırsızın rahatlığı pes dedirtti... Elma yiyerek telefon çaldı, yakalanınca bıçakla tehdit etti

ANTALYA Antalya'nın Manavgat ilçesinde, tüp kamyonetinin açık camından cep telefonunun bir şüpheli tarafından çalındığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Telefon sahibinin takibi sonucu yakalanan şüpheli bıçak çekince polis tarafından etkisiz hale getirildi.

Olay, Bahçelievler Mahallesi Çetin Emeç Caddesi üzerindeki bir tüp bayinin önünde meydana geldi. Bayinin önünde kısa süreliğine park edilen tüp yüklü kamyonetin sürücüsü, geri döndüğünde cep telefonunun yerinde olmadığını gördü. Hemen işyerine geri dönen sürücü, işyeri sahibiyle birlikte güvenlik kamerasını izlediğinde telefonunun açık camdan alındığını farketti. Görüntülerde, sırt çantasılı şortlu bir şahıs, aracın çevresinde keşif yaptıktan sonra açık camdan cep telefonunu alıp sırt çantasına koyduktan sonra uzaklaştığı anlar yer aldı. Sürücü ve iş yeri sahibi durumu polisi bildirdikten sonra, araçlarına binerek çevrede şüpheliyi aramaya başladı. Yaklaşık 700 metre ileride boş bir arazide şüpheli bulundu. Telefonu vermesi istenilen şüpheli çantasından çıkardığı kelebek tabir edilen bıçak ile işyeri sahibi ve sürücüyü tehdit etti. Şüpheli olay yerine gelen Manavgat Emniyet İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından etkisiz hale getirilirken, çaldığı cep telefonu ve tehdit için kullandığı kelebek bıçak çantasından çıktı. İsminin Orhan Yerli olduğu belirlenen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Ilıca Cezaevine gönderildi.