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Hırsızın rahatlığı kamerada: Bisikletler kendininmiş gibi çalıp gitti

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Hırsızın rahatlığı kamerada: Bisikletler kendininmiş gibi çalıp gitti

Kayseri'de 9 farklı iş yerinden 40 bin 800 TL değerinde malzemeler çalan şahsın, hırsızlık yaptığı sıradaki rahat tavırları dikkat çekti.

Kayseri'de 9 farklı iş yerinden 40 bin 800 TL değerinde malzemeler çalan şahsın, hırsızlık yaptığı sıradaki rahat tavırları dikkat çekti. Bisikletleri kendininmiş gibi binerek çalan şahıs, önce kameraya ardından da polis ekiplerine yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, farklı tarihlerde 9 iş yerinden 40 bin 800 TL değerinde elektrikli bisiklet, 3 tekerlekli araba, elektrikli süpürge, bebek mama masası ve set üstü ocak çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, hırsızlık olaylarını gerçekleştiren şahsın T.S. (43) olduğunu belirledi. Operasyon düzenleyen ekipler, şahsı yakalayarak gözaltına aldı.

HIRSIZLIK ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan, T.S.'nin gerçekleştirdiği hırsızlık olayları iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Şahsın malzemeleri çalarken gösterdiği rahat tavırlar ise dikkat çekti.

(Ali Göç - İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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