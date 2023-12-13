Hırsız, hırsızı yakalattı

KONYA'da ele geçirilen 1,5 milyon lira değerinde 53 çalıntı motosiklet, bisiklet ve skuterin Antalya'dan gönderildiği ortaya çıktı. Konya'da yakalanan Ahmet B.'nin, çalıntı motosiklet ve bisikletleri, Antalya'da yaşayan Mert K.'nin aracılığıyla İranlı Kaveh Ceheraghı'den aldığı belirtildi. Mert K.'nin ifadesi sonrası yakalanan Cheraghı, tutuklandı.

Meram İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, 27 Eylül'de devriye sırasında bir kamyoneti, kasasında çok sayıda bisiklet olduğunu fark edip takibe aldı. Kamyonetin gittiği evin bahçesinde çok sayıda bisiklet ve motosiklet olduğunu belirleyen polis, operasyon düzenledi. Operasyonda evin bahçesinde 1,5 milyon lira değerinde toplam 53 çalıntı motosiklet, bisiklet ve skuter ele geçirildi. 15 suçtan kaydı olan ev sahibi İbrahim B. ile 24 suçtan kaydı bulunan oğlu Ahmet B. gözaltına alındı. Şüpheli Ahmet B. ifadesinde; 12 çalıntı motosikleti Antalya'da yaşayan Mert K.'den aldığını beyan etti. Ahmet B. ve İbrahim B. hakkında 'suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi' suçlarından adli işlem yapıldı.

ÇALINTI MOTOSİKLETLER ANTALYA'DAN GÖNDERİLDİ

1 Aralık'ta Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki Meydan Polis Merkezi Amirliği'ne gelen Dilek A., 9 Kasım'da oğlunun 2'nci el elektrikli motosikletinin çalındığını ihbar etti. Dilek A., 30 Kasım'da oğlunun WhatsApp kayıtlarında, Mert K. isimli şahsın çalınan elektrikli bisikleti Zeytinköy olarak bilinen Yeşildere Mahallesi'nde gördüğünü söyleyip, fotoğrafını göndererek, 4 bin lira karşılığında elektrikli motosikleti verebileceğini öğrendiğini beyan etti. İhbarla harekete geçen polis ekipleri, Mert K.'nin evinin önündeki elektrikli motosikleti muhafaza altına aldı. Polis, elektrikli motosikletin ön şase kısmının kazınmış olduğunu belirledi. İlk incelemede, Mert K.'de çalıntı 13 motosiklet olduğu ortaya çıktı. Polis ekipleri, Mert K.'nin UYAP sorgusunda, daha önceden 'hırsızlık' ve 'suç eşyasının satılması' suçlarından çok sayıda kaydı olduğunu ve Konya'daki hırsızlık olayıyla bağlantısını tespit etti.

'ŞAHIS KAÇTI'

Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği'nde ifade veren Mert K., yeğeni A.K.'nin, arkadaşının elektrikli motosikletinin çalındığını söylediğini belirterek, "3-4 gün kadar önce evimin arkasında mahalle arkadaşım ile konuşurken 20-22 yaşlarında, 160-170 boylarında tanımadığım şahsın, yeğenimin bana fotoğrafını gösterdiği elektrikli bisikleti iterek mahalleye getirdiğini gördüm. Ben de çocuğa 'Elektrikli bisiklet kimin' diye sordum. Şahıs 'Elektrikli bisiklet Zekeriya I.'nın, sen kimsin' diye bıçak çekti. Ben de 'Zekeriya I. cezaevinde değil mi' dedim. Şahsın elindeki bıçağı aldım, birkaç tokat attım, mahalleli toplandı. Şahıs da kaçtı. Ben de elektrikli bisikleti aldım ve iterek yengem Gül K.'nin evinin önüne koydum. Yeğenimi arayarak, arkadaşına ulaşmasını söyledim. Ben bu şahısla irtibat kurdum. Olayı anlatarak 'Elektrikli bisikletin bende, gel al' dedim. Kesinlikle para talep etmedim. Şaseyi elektrikli bisikleti elinden aldığım şahıs kazımış olabilir. Bu elektrikli bisikleti çalmadım" dedi.

'SUÇLAMALARI KABUL ETMİYORUM'

3 Aralık'ta Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan sorgulamada Mert K., Dilek A.'yı tanıdığını söyledi. Yeğeninin okuldan bir arkadaşının elektrikli motosikletinin çalındığını söylediğini aktaran Mert K., "Ben de 'Çevreyi bildiğim için görürsek motosikleti alırız' şeklinde cevap verdim. Söz konusu motosiklet bende bu şekilde bulunmuştur. Suçlamaları kabul etmiyorum. Ben motor çalmadım" diye konuştu.

BİT PAZARINDA PAZARLIK

Konya'da ortaya çıkan çalıntı motosiklet olayıyla ilgili de ifade veren Mert K., temmuz ayında Güneş Mahallesi'ndeki Hal Karakolu'na yakın bit pazarında Ahmet B. isimli şahısla tanıştığını anlattı. Ahmet B.'nin babası İbrahim B.'yi tanımadığını belirten Mert K., şöyle dedi:

"Bu şahısla tanışmadan önce kim olduğunu bilmediğim 40-45 yaşlarında buğday tenli, 180 boylarında çok az Türkçe bilen, görsem tanıyabileceğim İranlı olduğunu söyleyen şahıs yanıma geldi. Şahıs bana 'Elimde motosiklet var. Alır mısın' dedi. Ben de 'Motor almıyorum, benim işim olmaz' diyerek gönderdim. 15 dakika sonra Ahmet B. isimli şahıs, yan tarafımda duran Suriyeli bir kişi ile bir tane elektrikli motosiklet ve bir tane de markasını bilmediğim bisikleti satın almak için pazarlık etti ve satın aldı. Daha sonra şahıs, kasalı yeşil araca yanındaki şahısla bisikleti yükledi. Yanındaki şahıs aracı ileriye bir yere götürdü. Şahıs, 'Kardeşim ben Konya'dan geliyorum. Bana motor, bisiklet bul. Sen de üstüne karını koy. Ben satın alırım' dedi. Telefonunu kağıda yazıp, bana verdi. 10-15 dakika sonra İranlı dediğim şahsı tekrar gördüm. Çalıntı olduğunu bilmediğim motosikletler olduğunu söyledi. 'Şehir dışından ucuz alıyorum. Getirtiyorum. Ruhsatlarını da akrabalarım, tanıdığım bildiğim insanların üzerine yapıyorum' diyerek beni kandırdı."

'ARACILIK YAPTIĞIM İÇİN PİŞMANIM'

İfadesinin devamında Mert K. şöyle devam etti:

"Bu şahsın bana WhatsApp'tan attığı resimler otomatik silindiği için bende resim ya da yazışma bulunmuyor. Şahsın bana fotoğrafını attığı motosikletleri, Ahmet B.'ye atarak pazarlık yaptım. İranlı şahıs, bana fiyatını söylüyordu. Ben de üzerine çok az bir kar payı koyarak, Ahmet'e söylüyordum. Bu şekilde Ahmet ile çok sayıda motosiklet, bisiklet pazarlığı yaptım. Motosikletleri Ahmet, şahıstan kendisi teslim alıyordu. Ahmet bu motosiklet ve bisikletler karşılığında benim banka hesaplarıma birkaç defa para gönderdi. Kaç para gönderdiğini hatırlamıyorum. Ahmet isimli şahıs ayrıca hoparlör falan aldı. Ben de kendisine 1500, 2 bin 500, 4 bin TL gibi parça parça nakit para verdim. Bu motosikleti ben çalmadım, satın almadım sadece aracılık ettim. Hakkımda yapılan hırsızlık suçlamasını kabul etmiyorum. Aracılık yaptığım için çok pişmanım."

Antalya 5. Sulh Ceza Hakimliğinde hakim karşısına çıkan Mert K.'nin, 'bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık' suçundan tutuklanması talep edildi. Mert K. hakkında, konutu terk etmeme cezası verildi. Mert K.'nin ifadeleri doğrultusunda yakalanan İranlı Kaveh Ceheraghı ise gözaltına alındı. Kaveh Ceheraghı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.