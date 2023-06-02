Hırsız, bakır kabloları çalarken oyalanır gibi yaptı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir elektrikçi dükkanının önünde bulunan bakır kabloyu çalan hırsız, kabloların yanında oturup oyalanır gibi yaparak işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. İşyeri sahibi 80 bin TL zararının olduğunu belirtirken, polis hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.

Oyalanır gibi yaptı, bakır kabloları çaldı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde hırsız, bakır kabloların yanında oturup oyalanır gibi yaparak, kabloları çaldı. O, anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Hırsızlık olayı, gece geç saatlerde Siverek Mevlana Celaleddin-i Rumi Bulvarında bulunan bir elektrikçi dükkanında meydana geldi. Alınan bilgilere göre bir elektrikçi dükkanı önünde bulunan su kuyuları trafoları için kullanılan bakır kabloyu gözüne kestiren hırsız, kısa sürede kopardığı kabloyu çalarak kayıplara karıştı. O anlar ise işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Görüntülerde kabloların yanına yaklaşan bir kişi, kabloların yanında oturup oyalanır gibi yapıyor. O esnada da yanında getirdiği keskin aletle kabloyu kopardığı görülüyor. Daha sonra kopardığı kablo ile olay yerinden uzaklaşıyor.

80 bin TL zarar verdi

Hırsızın 80 bin TL kendisine zarar verdiğini belirten işyeri sahibi Ali Örgün, ' Gece geç saatlere kadar da işyerindeydim, saat bir sıralarında gelen kablo siparişini işyerimin önüne bırakıp eve gittim. Benden sonra hırsız gelip kabloyu keskin aletle koparıp, bir bölümünü çalıyor. Bu kablo artık hiç işe yarayamaz. Bundan dolayı 80 bin TL zararım oldu. Polisin bir an önce bu hırsızı bulup gerekli cezayı vermesini istiyorum" dedi

Polis görüntülerden eşkalini belirlediği hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.