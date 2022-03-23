Hiroşima ve Nagazaki halkı, Japonya'ya ziyareti planlanan Biden'ın gelişini bekliyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hiroşima ve Nagazaki halkı, Japonya'ya ziyareti planlanan Biden'ın gelişini bekliyor

AA - Ahmet Furkan Mercan - Güncel
 - Güncelleme:
Hiroşima ve Nagazaki halkı, Japonya'ya ziyareti planlanan Biden'ın gelişini bekliyor

Hiroşima ve Nagazaki kenti sakinleri, ABD Başkanı Joe Biden'ın bu yıl içinde planlanan Japonya gezisinde iki şehri de ziyaret etmesini istiyor.

Hiroşima ve Nagazaki kenti sakinleri, ABD Başkanı Joe Biden'ın bu yıl içinde planlanan Japonya gezisinde iki şehri de ziyaret etmesini istiyor.

Japonya Dışişleri Bakanı Hayaşi Yoşimasa, Hiroşima Belediye Başkanı Matsui Kazumi ve Nagazaki Belediye Başkanı Taue Tomohisa'yı kabul etti.

Görüşmede konuşan Bakan Hayaşi, bu yıl içinde Tokyo'da düzenlenmesi beklenen Quad Liderler Zirvesi kapsamında liderlerin Hiroşima ve Nagazaki'yi ziyaret etmelerinin önemine değindi.

"Devlet adamlarının, atom bombasına maruz kalan yerleri ziyaret etmesi önemli." diyen Hayaşi, "uluslararası toplumun, 'atom bombalarının çıplak gerçekliğini' görmesinin" nükleer silahsızlanmaya yönelik çabaların başlangıcına işaret edebileceğini söyledi.

Matsui ise Rusya'nın Ukrayna'da sürdürdüğü savaşı anımsatarak, "nükleer silahların olası kullanımına" yönelik açıklamaların, söz konusu krizin ciddiyetini artırdığını belirtti.

Taue de kentleri ziyaret etmesi halinde "Başkan Biden'ın 'mesaj yayımlamasının' önemli olacağını" kaydetti.

Belediye Başkanları, ABD'nin Tokyo Büyükelçiliğini ziyaretlerinde, Biden'ın zirve kapsamında geleceği Japonya'da iki kenti de ziyaret etmesi taleplerini iletti.

"Demokrasi Yayı"

Dörtlü Güvenlik Diyaloğu (QSD) ya da "Quad" olarak bilinen, ABD, Avustralya, Hindistan ve Japonya arasında 2007'de başlatılan diyalog forumu, 2017'de "dörtlü ittifak" haline dönüştürülmüştü.

Çin'e karşı gayriresmi stratejik forum şeklinde bilinen ve "Asya'daki Demokrasi Yayı" olarak nitelendirilen ittifak, kısmen düzenli toplantılar ve bilgi alışverişinde bulunuyor.

AA / Ahmet Furkan Mercan - Güncel

Tam Gemi Şok Denemeleri, Hiroşima, Nagazaki, Japonya, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title