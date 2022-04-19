Hırka-i Şerif 22 Nisan'da ziyarete açılıyor

VAKA sayılarındaki düşüş nedeniyle 2 yıl sonra, Hırka-i Şerif'in ziyarete açılmasına karar verildi. Hırka-i Şerif Vakfı Başkanı Barış Samir, talebin İstanbul Valiliği'nden geldiğini, güvenlik ve pandemi tedbirleriyle ilgili destek sözü alarak, Hırka-i Şerif'i 22 Nisan'da ziyarete açmaya karar verdiklerini söyledi.

Hz. Muhammed'in vasiyeti üzerine Veysel Karani'ye bırakılan ve Fatih'teki Hırka-i Şerif Camii'nde muhafaza edilen Hırka-i Şerif, pandemi nedeniyle 2 yıldır ziyarete kapalıydı. Ramazan ayının başında Hırka-i Şerif Vakfı tarafından bu sene de ziyarete kapalı olacağı açıklanmıştı. Vaka sayılarındaki düşüş bu kararı değiştirdi.

"ZİYARETÇİLER PANDEMİ KURALLARINA UYMALI"Veysel Karani'nin 59. kuşaktan torunu, Vakıf Başkanı Barış Samir, İstanbul Valiliği'nin desteğiyle Hırka-i Şerif'i 22 Nisan'da ziyarete açacaklarını belirtti. Samir yazılı olarak yaptığı açıklamada, "Her sene Ramazan ayında ziyarete açılan Hırka-i Şerif, 2 yıldır pandemi nedeniyle ziyarete kapalıydı. Ancak bu sene vaka sayılarındaki düşüşün ardından İstanbul Valiliği 'Biz destek olalım ziyarete açın' dedi. Bunun üzerine yaptığımız görüşmelerde hem valilikten hem de emniyetten, güvenlik ve pandemi tedbirleriyle ilgili destek sağlanacağı sözü aldık. Hırka-i Şerif'i 22 Nisan Cuma günü ziyarete açmaya karar verdik. Vatandaşlarımızdan tek isteğimiz, ziyaretleri sırasında pandemi kurallarına uymaları" dedi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel