Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızını müridiyle evlendirdiği davada 4. duruşma ertelendi

Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in, kızı H.K.G.'yi henüz 6 yaşındayken 29 yaşındaki müridi Kadir İstekli ile dini nikahla evlendirdiği iddiasına ilişkin davanın 4'üncü duruşması, 17 Temmuz'a ertelendi. Duruşma sonrası açıklama yapan Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) Başkanı Saadet Özkan, "Kaybetmekten korkanlar değil, mücadele edenler kazanırlar. Biz de çocuklarımız ve vatanımızdaki evlatlar için mücadelemize, kanımızın son damlasına kadar devam edeceğiz" dedi.

Haber: GAYE ŞEYMA CAN – Kamera: SADIK KARAKULOĞLU

Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in, kızı H.K.G.'yi henüz 6 yaşındayken 29 yaşındaki müridi Kadir İstekli ile dini nikahla evlendirdiği iddiasına ilişkin davanın 4'üncü duruşması, 17 Temmuz'a ertelendi. Duruşma sonrası açıklama yapan Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) Başkanı Saadet Özkan, "Kaybetmekten korkanlar değil, mücadele edenler kazanırlar. Biz de çocuklarımız ve vatanımızdaki evlatlar için mücadelemize, kanımızın son damlasına kadar devam edeceğiz" dedi.

Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in, kızı H.K.G.'yi henüz 6 yaşındayken 29 yaşındaki müridi Kadir İstekli ile dini nikahla evlendirdiği iddiasına ilişkin davanın 4'üncü duruşması bugün Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapıldı. Basına kapalı olarak görülen davanın dosyası esas hakkındaki mütalaanın hazırlanması için savcıya gönderildi. Duruşma 17 Temmuz'a ertelendi.

Duruşma sonrası UCİM Başkanı Saadet Özkan ve dernek avukatları, adliye önünde açıklama yaptı. "Çocuk da susmayacak, UCİM de! Çocuk istismarı önlenebilir! Sen de destek ol" yazılı pankartın açıldığı açıklamada, "Tacizi affetme, vicdanını kirletme", "Çocuk istismarına dur de", "Saklama, ihbar et" ve "Çocuktur, rızası yoktur. Konu kapanmıştır yazılı dövizler taşındı, "Çocuklar vatandır, vatanına sahip çık" sloganı atıldı.

"HER CELSE KAPININ ÖNÜNDE NÖBET TUTMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Avukat Ayça Bolat, davaya katılma taleplerinin reddedilmiş ve davada gizlilik kararı alınmış olmasına karşın davanın akıbetlerini takip edeceklerini söyledi. Bolat, bir sonraki duruşmada da adliyeye geleceklerini belirtti.

UCİM Başkanı Saadet Özkan da şöyle konuştu:

"6 yaşında bir çocuk, istismarla mücadele etti ve sesini çıkardı. Daha ülkemizde bu şekilde büyüyen ve ses çıkaramayan çocuklar varsa onlara sesleniyorum. Sesinizi gür çıkartın. Sizin arkanızda abileriniz, ablalarınız, kardeşleriniz, kız kardeşleriniz var. Dava 17 Temmuz'a ertelendi. Biz, kamuoyunun vicdanının bir an önce yerini bulmasını istiyoruz. Her celse kapının önünde nöbet tutmaya devam edeceğiz. Biz neden nöbet tutuyoruz, neden adalet nöbetindeyiz; çocuklar istismar edilmesin diye, küçücük çocuklar istismarcıların ellerinde hayatları yok olmasın diye. Onlar güzel hayatlar yaşasınlar diye mücadele ediyoruz. Buradan yüce Türk milletine sesleniyorum. Bu olayı duyduğumuzda hep birlikte ayağa kalkmıştık. Aklımız, vicdanımız bu duruma el vermemişti. 'Böyle bir kötülük nasıl olur' demiştik. Şimdi biz adalet yerini bulsun diye 17 Temmuz'da da ondan sonraki dönemlerde de burada olacağız. Bu kişinin arkasındaki mensup şahıslara da sesleniyorum. Lütfen istismarın yanında olmayın. Siz de hep birlikte vicdanı, merhametli ve inançlı insanlar olarak çocuklarınızın, kızlarınızın, evlatlarınızın yanında olun. Kaybetmekten korkanlar değil, mücadele edenler kazanırlar. Biz de çocuklarımız ve vatanımızdaki evlatlar için mücadelemize, kanımızın son damlasına kadar devam edeceğiz."