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Hiranur, Dünya Kız Çocukları Günü'nde Polis Olma Hayalini Gerçekleştirdi

Hiranur, Dünya Kız Çocukları Günü'nde Polis Olma Hayalini Gerçekleştirdi
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Antalya'da özel bir çocuk olan Hiranur, Dünya Kız Çocukları Günü'nde polis üniforması giymek ve polis ekipleriyle devriye atmak için İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne davet edildi. Hiranur'un mutlu anları, hayalini gerçekleştirmesiyle duygu dolu anlara sahne oldu.

ANTALYA'da polis olmak isteyen Hiranur, Dünya Kız Çocukları Günü'nde polis üniforması giyerek ekipler ile devriye attı. Hiranur'un mutluluğu duygu dolu anlar yaşattı.

Konyaaltı ilçesinde annesi ile birlikte yaşayan ve evde bakım hizmetinden yararlanan Hiranur isimli özel çocuk, polis olma hayalini Konyaaltı Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü'ne bildirdi. İlgili kurumların durumu Konyaaltı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bildirmesiyle buraya davet edilen Hiranur, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Tatar ve emniyet mensupları tarafından karşılanarak merak ettiği birimleri ziyaret etti. Hayallerini anlatan Hiranur, polis aracına binerek ekiplerle birlikte devriye görevine çıktı. Polis aracı ile devriye gezen Hiranur, siren ve megafon ile vatandaşları selamladı.

Polis üniforması giymekten çok mutlu olduğunu belirten Hiranur'a Dünya Kız Çocukları Günü anısına İlçe Emniyet ve Sosyal Hizmetler Müdürlüklerinin personeli tarafından çeşitli hediyeler verildi.

Haber - Kamera: Tunahan KIR/ANTALYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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