Savunma Sanayii Başkanı Görgün: "Tayfun Füzesi, Güvenliğimizin Ufkunu Genişleten Yeni Bir Eşiği Daha Aştı"

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, hipersonik Tayfun füzesinin başarılı test atışının Türkiye'nin caydırıcılığını artırdığını belirtti. Görgün, bu başarının Türkiye'nin güvenliği için önemli bir eşik olduğunu vurguladı.

(ANKARA) - Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, hipersonik Tayfun füzesinin başarılı test atışının Türkiye'nin caydırıcılığına önemli katkı sağladığını belirterek, "Tayfun füzesi, güvenliğimizin ufkunu genişleten, caydırıcılığımızı pekiştiren yeni bir eşiği daha aşmıştır. Her isabet, bu gök kubbeyi koruma irademizin gür sesidir" dedi.

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, hipersonik Tayfun füzesinin test atışının başarılı geçtiğini bildirerek, "Gökyüzü bugün bir kez daha milletimizin iradesine tanıklık etti" dedi.

Görgün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"TAYFUN Füzemiz, gerçekleştirilen başarılı test atışıyla güvenliğimizin ufkunu genişleten, caydırıcılığımızı pekiştiren yeni bir eşiği daha aşmıştır. Bu süreçte, envanterimize yeni sistemler kazandırmaya devam ediyor; caydırıcılığımızı çok katmanlı ve yerli-milli çözümlerle güçlendiriyoruz. Bu başarı; yalnızca bir füzenin hedefini vurması değil, mühendisliğimizin emeği, gençlerimizin zekası ve milletimizin sarsılmaz kararlılığıyla örülen uzun bir yolculuğun gururla tescillenmesidir.

Her yükseliş, bu aziz vatanın semalarına çizilmiş bir özgüven hattıdır. Her isabet, Türkiye'nin kendi gök kubbesini kendi eliyle koruma iradesinin gür bir sesidir. Bu kritik başarıda emeği bulunan Roketsan ailemize; mühendisinden teknisyenine tüm çalışma arkadaşlarımıza gönülden teşekkür ediyorum. Ortaya konulan bu yüksek kabiliyet, Türkiye'nin geleceğini koruma kararlılığının somut bir göstergesidir. Türkiye, attığı her adımla geleceğe daha emin, daha güçlü ve daha kararlı yürümeye devam ediyor."

Kaynak: ANKA / Güncel
Haberler.com
