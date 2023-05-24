Hint Okyanusu'nda Alabora Olan Çin Balıkçı Gemisi Battı

BEİJİNG, 24 Mayıs (Xinhua) -- Çin Ulaştırma Bakanlığı yaptığı açıklamada, geçen hafta Hint Okyanusu'nda alabora olan Çin balıkçı gemisinin tamamen battığını duyurdu.

BEİJİNG, 24 Mayıs (Xinhua) -- Çin Ulaştırma Bakanlığı yaptığı açıklamada, geçen hafta Hint Okyanusu'nda alabora olan Çin balıkçı gemisinin tamamen battığını duyurdu.

Bakanlıktan Çarşamba günü yapılan açıklamaya göre, gemi Çarşamba günü saat 02.12'de 5 derece 47.939 dakika güney enlemi ve 77 derece 46.315 dakika doğu boylamında battı.

Bakanlık, geminin battığı suyun derinliğinin yaklaşık 5.000 metre olduğunu bildirdi.

Arama kurtarma operasyonu kapsamında sabah 11.00 itibarıyla şimdiye dek yedi kişinin cesedine ulaşıldı.

Bakanlık önceki gün yaptığı açıklamada kurtulan olmadığını bildirmişti.

Enkaz haline gelen Lupeng Yuanyu 028 adlı gemide 17 Çinli, 17 Endonezyalı ve 5 Filipinli denizciden oluşan 39 kişilik mürettebat bulunuyordu. Olay, 16 Mayıs günü saat 03.00 sıralarında meydana geldi.