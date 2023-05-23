Hint Okyanusu'nda Alabora Olan Çin Balıkçı Gemisinde Kurtulan Olmadı

BEİJİNG, 23 Mayıs (Xinhua) -- Çin Ulaştırma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Hint Okyanusu'nda alabora olan Çin açık deniz balıkçı gemisi için hafta boyunca yapılan arama çalışmaları sonucunda sağ kurtulan olmadığı belirtildi.

BEİJİNG, 23 Mayıs (Xinhua) -- Çin Ulaştırma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Hint Okyanusu'nda alabora olan Çin açık deniz balıkçı gemisi için hafta boyunca yapılan arama çalışmaları sonucunda sağ kurtulan olmadığı belirtildi. Gemide bulunan 39 mürettebattan yedisinin cesedi bulundu.

Geniş çaplı arama operasyonunda, kurbanların denizde sürüklenme alanları da hesaba katıldı. Geniş çaplı arama operasyonu, kazadan bir hafta sonra Salı günü saat 03.00'te, 48 saatlik küçük çaplı bir arama operasyonuna dönüştürüldü.

Bakanlık, Salı günü öğlen saatlerinde sahada yedi geminin çalıştığını ve alabora halindeki geminin kuzeydoğuya doğru sürüklenmeye devam ettiğini bildirdi.

Çin balıkçı gemileri Pazar günü üç cesede ulaşırken, bir diğer ceset Sri Lanka bandıralı bir savaş gemisindeki dalgıçlar tarafından bir kamaradan çıkarılmıştı. Daha önce de üç kişinin daha öldüğü teyit edilmişti.

Alabora olan Lupeng Yuanyu 028 isimli gemide 17'si Çinli, 17'si Endonezyalı ve 5'i Filipinli olmak üzere 39 mürettebat bulunuyordu. Kaza, 16 Mayıs günü saat 03.00 sıralarında meydana gelmişti.