Hint Okyanusu'nda Alabora Olan Çin Balıkçı Gemisinde Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 7'ye Yükseldi

BEİJİNG, 22 Mayıs (Xinhua) -- Çin Ulaştırma Bakanlığı, Hint Okyanusu'nun iç kesiminde alabora olan Çin açık deniz balıkçı gemisinde 7 kişinin öldüğünün teyit edildiğini duyurdu.

Bakanlık Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Çin balıkçı gemilerinin Pazar günü üç kişinin cesedine ulaştığını, bir kişinin cesedinin de arama ve kurtarma çalışmalarına katılan Sri Lanka savaş gemisinden dalgıçlar tarafından çıkarıldığını söyledi.

Daha önce üç kişinin hayatını kaybettiği teyit edilmişti.

Bakanlığın verdiği bilgilere göre, Lupeng Yuanyu 028 adlı geminin durumunda önemli bir değişik bulunmazken, gemi doğuya doğru yavaş bir şekilde sürükleniyor.

Bölgedeki arama kurtarma çalışmaları 12 Çin gemisi ve 1 Sri Lanka savaş gemisinin katılımıyla devam ediyor.

Alabora olan geminin 39 kişilik mürettebatı arasında 17 Çinli, 17 Endonezyalı ve 5 Filipinli denizci bulunuyordu. Kaza, Salı günü saat 3.00 sularında meydana geldi.

Bakanlık, kayıp kişilerin bulunması için her türlü çabanın gösterileceğini bildirdi.