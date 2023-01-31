Hint guru tecavüz suçundan tekrar müebbete mahkum oldu

Hindistan'da yoga gurusu Asaram, ikinci kez tecavüz suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

BBC'nin haberine göre, bir kadın tarafından, Asaram'ın Gucarat eyaletinin Motera kentinde "Aşram" adı verilen ibadet yerinde kendisini 2001 ila 2006'da hapsettiği ve bu sürede tecavüz ettiği suçlamasıyla 2013'te açtığı dava karara bağlandı.

Halihazırda başka bir tecavüzden çarptırıldığı ömür boyu hapis cezası nedeniyle cezaevinde bulunan Asaram, kadına defalarca tecavüz etmekten suçlu bulunarak müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

23 bin rupi (yaklaşık 281 dolar) para cezasına çarptırılan Asaram'ın mağdur kadına da 50 bin rupi tazminat ödemesine hükmedildi.

Davada yargılanan ve aralarında Asaram'ın eşi ile kızının da bulunduğu 6 şüpheli ise delil yetersizliğinden beraat etti.

Diğer yandan, Asaram'ın avukatları kararı temyize götüreceklerini açıkladı.

81 yaşındaki guru Asaram'ın oğlu Narayan Sai de mağdur kadının kızına tecavüz ettiği gerekçesiyle 2019'da müebbet hapse çarptırılmıştı.

Asaram hakkında daha önce de müritlerinin kızını tedavi etme iddiasıyla "Aşram"daki odasına götürüp tecavüz etme suçlamasıyla dava açılmıştı.

Tecavüzden suçlu bulunarak ömür boyu hapis cezasına çarptırılan Asaram'ın iki yardımcısına da yirmişer yıl hapis cezası verilmişti.