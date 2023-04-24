Hint güreşçiler federasyon başkanının cinsel istismar iddiaları nedeniyle tutuklanmasını istiyor

Hint güreşçiler, Güreş Federasyonu Başkanı Brij Bhushan Singh'in, cinsel istismar iddiaları nedeniyle tutuklanması için protesto düzenledi.

BBC'nin haberine göre, Hint güreşçiler federasyon başkanı ve aynı zamanda iktidardaki Bharatiya Janata Partisinin de üyesi hukukçu Singh ve diğer yetkililerin, kadınlara yönelik yıllarca süren cinsel istismar iddialarını gerekçe göstererek Delhi'de gösteri düzenledi.

Güreşçiler, Singh tarafından cinsel istismara uğrayan 7 kadın sporcunun polise suç duyurusunda bulunduğunu kaydetti.

Ayrıca güreşçiler, Hindistan Olimpiyat Komitesi tarafından oluşturulan inceleme heyetinin hazırladığı raporun halka açıklanmasını talep etti.

İki kez dünya şampiyonu olan güreşçi Vinesh Phogat, Twitter'dan protestocuların açık havada uyudukları bir fotoğrafı paylaşarak "Zafer kürsülerinden yollara, gece açık gökyüzünün altında adalet umuduyla." ifadesini kullandı.

Phogat kendisinin de cinsel istismara uğradığını ve olay gerçekleştiğinde polise şikayette bulunduğunu söyledi.

Olimpiyat madalyası sahibi güreşçiler Bajrang Punia ve Sakshi Malik de protestolara katılanlar arasındaydı.

Singh'in tutuklanması için ocakta gösteri düzenlenmişti

Ocak ayında, Singh ve diğer yetkililer hakkında soruşturma başlatılması için uluslararası medyada gündem olan bir gösteri düzenlenmiş, hükümetin iddiaları soruşturacağına dair söz vermesinin ardından protestolar durdurulmuştu.

Hindistan Olimpiyat Komitesi iddiaların soruşturulması amacıyla bir heyet oluşturmuştu. Heyet iddiaları soruşturarak elde ettikleri bulguları komiteye bu ay teslim etti ancak rapor henüz açıklanmadı.

Dünya şampiyonu güreşçi Phogat, ocak ayında düzenlenen protestolarda, 10 kadın güreşçinin Singh'in kendilerine de cinsel istismarda bulunduğunu itiraf ettiğini söylemişti. Phogat, Singh görevinden alınmadıkça güreşçilerin uluslararası turnuvalarda yarışmayacaklarını da sözlerine eklemişti.

Halen görevde olan Güreş Federasyonu Başkanı Singh ise güreşçilerin iddialarını reddediyor.