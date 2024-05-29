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Hint gemisi Sokotra Adası açıklarında battı

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Yemenli yetkililer, bir Hint gemisinin Sokotra Adası açıklarında battığını ve olayda 9 kişilik mürettebatın birinin kaybolduğunu, 8'inin ise kurtarıldığını duyurdu.

Yemenli yetkililer, bir Hint gemisinin Hint Okyanusu'ndaki Sokotra Adası açıklarında battığını, olayda 9 kişiden oluşan mürettebatan birinin kaybolduğunu, 8'inin kurtarıldığını duyurdu.

Yemen resmi ajansı SABA'nın haberine göre, Sokotra'daki Sahil Güvenlik Kuvvetleri Müdürü Said el-Asmehi, 600 ton çimento taşıyan bir Hint gemisinin Sokotra'nın 30 mil açıklarında battığını açıkladı.

Asmehi, Sokotra'daki yerel yetkililerin, geminin battığı yere bir tekne gönderdiğini ve gemideki 9 mürettebattan 8'inin kurtarıldığını, 1'inin ise kaybolduğunu ifade etti.

Kaynak: AA / Güncel

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