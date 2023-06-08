HİNT DANS GÖSTERİSİ EŞLİĞİNDE DÜNYA YOGA GÜNÜ KUTLANDI

Büyükçekmece'de 21 Haziran Dünya Yoga Günü'ne özel program düzenlendi. Kadınların yoga egzersizleri yaptığı programda, Hindistan kültürünün tanıtılması amacıyla 'Agni Dance Company' grubu da sahne alarak dans gösterisi yaptı. 400 kadın hem yoga yaptı hem de dans gösterilerine coşkuyla eşlik etti.

Büyükçekmece Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürülüğü tarafından Büyükçekmece'de oturanlara 6 yıldır yoga eğitimi hizmeti veriliyor. Bu vesileyle belediye, 21 Haziran Dünya Yoga Günü'ne özel Mimaroba Mahallesi Büyük Atatürk Parkı içinde program düzenledi. 8 Haziran'da düzelenlenen Dünya Yoga Günü etkinliğinde Hindistan kültürünün vatandaşlara tanıtılmasını sağlamak amacıyla yoga egzersizlerinin yanı sıra Agni Dance Company ile Hint dans gösterisi eşliğinde Dünya Yoga Günü kutlaması yapıldı.